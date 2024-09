A Roma L’Italia dei Conservatori | il programma completo della due giorni del 4 e 5 ottobre

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Venerdì 4e sabato 5torna adei”, l’evento nazionale organizzato da Nazione Futura e Fondazione Tatarella in collaborazione con la rivista The European conservative, all’Hotel Quirinale, in Via Nazionale 7, a. La duevedrà la partecipazione di esponenti del governo, giornalisti, rappresentanti del mondo economico, provenienti anche da altre culture politiche, che si confronteranno sui maggiori temi di attualità. “dei”: ilL’apertura dei lavori sarà affidata, venerdì 4, alle 17, a Francesco Giubilei per Nazione Futura e Fabrizio Tatarella per la Fondazione Tatarella. A seguire si terrà l’incontro “L’autunno del governo Meloni”, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, intervistato dal direttore dell’Adnkronos Davide Desario.