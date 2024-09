Un nuovo candidato farmaco contro la resistenza agli antibiotici lo studio italo-francese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Le infezioni da super batteri sono sempre più difficili da trattare. Ecco perché la notizia di unall’orizzontel’emergenza degli agenti patogeni resistentiè importante e apre una prospettiva. Si chiama AD1b ed è stato sintetizzato dautori di unointernazionale coordinato dal Centro interdisciplinare di Nanoscienze di Marsiglia in Francia, al quale ha collaborato, tra gli altri, il Laboratorio di Biologia e Nanotecnologia del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’università degli Studi di Trieste. L’antibiotico-è un problema di salute pubblica globale in crescita, responsabile di milioni di morti in tutto il mondo.