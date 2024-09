Torna insufficiente in pagella | Valditara ce la fa grazie al silenzio complice di docenti e presidi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oggi è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati la riforma della condotta e della valutazione alla primaria dove dalla prossimano i giudizi sintetici, da ottimo a. E’ la più grande vittoria del ministro dell’Istruzione Giuseppee la più grande sconfitta del mondo della scuola (insegnanti, dirigenti, organizzazioni sindacali) che sono rimasti a guardare l’impresa – persino poco titanica – del professore leghista, senza colpo ferire. Va fatto un plauso ache con caparbietà e tenacia ha portato avanti un’idea che forse è solo sua e di pochi altri o di una maggioranza di italiani legati all’idea del potere forte anche tra i banchi di scuola. Il ddl in questione (924-bis) è stato presentato in Commissione Cultura e Istruzione del Senato a novembre 2023 e in dieci mesi è diventato legge: tempi record in Italia.