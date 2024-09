Serie C le gare trasmesse in diretta tv fino alla 1ª giornata di ritorno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo aver comunicato date e orari dellediC dall’ 8ª20ªadesso la Lega Pro ha reso note anche quelle che saranno le dirette Rai e Rai Sport. 8ª: Crotone-Avellino (Girone C), lunedì 7 ottobre ore 20.30Rai Sport 9ª: Ternana-Ascoli (GIRONE B), domenica 13 ottobre ore 20.45Rai Sport 10ª: Picerno-Potenza (Girone C), lunedì 21 ottobre ore 20.30Rai Sport 11ª: Benevento-Casertana (Girone C), domenica 27 ottobre ore 15.30Rai 2 12ª: Juventus Next Gen-Sorrento (Girone C), giovedì 31 ottobre ore 20.30Rai Sport 13ª: Vicenza-Lecco (Girone A), lunedì 4 novembre ore 20.30Rai Sport 14ª: Padova-Novara (Girone A), lunedì 11 novembre ore 20.30Rai Sport 15ª: Monopoli-Audace Cerignola (Girone C), lunedì 18 novembre ore 20.