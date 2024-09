Serie B femminile Il veronese Bragantini è il nuovo mister dell’Academy

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Simoneè ilallenatore della San Marino Academy. Il tecnicoviene da un’esperienza recente con il Bologna, condotto dallaC alla B due anni fa e brillantemente guidato anche nella passata stagione nellacadetta, conclusa con un ottavo posto. In precedenza,aveva allenato il Riccionee, procedendo a ritroso nel tempo, il Brescia (due anni) e la Fortitudo Mozzecane, antesignana dell’attuale Chievo Women. A livello maschile, il suo curriculum annovera quattro stagioni con il settore giovanile della Virtus Verona e due con le prime squadre della stessa Virtus e della Pro Hellas Monteforte, in entrambi i casi in Promozione. Per lui anche esperienze a Londra con alcune Academies locali.