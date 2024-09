Sardegna scomparso Michael Frison L’appello disperato della mamma | Aiutatemi a ritrovarlo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Durante una puntata di Chi l’ha visto? viene raccontata la storia di, un giovane sardo che vive in Inghilterra.torna inper una breve vacanza, ma poi decide di trasferirsi temporaneamente in Gallura per lavorare presso un’azienda agricola, in cambio di vitto e alloggio. Non è da solo in questa avventura: con lui c’è la sua amica Naomi. Tuttavia, le cose prendono una piega inaspettata quando il proprietario dell’azienda, infastidito dall’atteggiamento del ragazzo, lo accusa di trasmettere “cattive vibes” e decide di cacciarlo. A quel punto,sceglie di fare una passeggiata da solo. Da quel momento, si perdono le sue tracce.