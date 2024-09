Questa bimba perse il papà attore a soli 2 anni eccola oggi

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nel 2008, il mondo intero è stato scosso dalla tragica morte dell’Heath Ledger. È difficile da comprendere, ma sono passati più di 16da quando il talentuosoaustraliano è scomparso lasciando un mondo intero in lutto. Non è ancora chiaro perché Heath Ledger, 28, sia finito in una spirale così negativa, ma una cosa che sappiamo per certo è che amava sua figlia Matilda più di ogni altra cosa. E se potesse vedere come stae che aspetto ha, sono sicuro al cento per cento che Heath sarebbe stato incredibilmente orgoglioso di sua figlia ShutterstockLa sorella lo ha ispirato Il talento recitativo di Heath Ledger lo avrebbe portato in viaggio dalle recite scolastiche nell’Australia occidentale ai film più importanti del mondo. Anche se è morto a28, Heath è riuscito a fare più di quanto molti attori riescano a fare in una vita intera.