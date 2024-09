Presto aiutatela Paura al Grande Fratello la concorrente crolla a terra per un malore

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pamela Petrarolo ha vissuto un momento diall’interno della Casa del, dopo aver accusato unche, fortunatamente, si è risolto senza gravi conseguenze. L’episodio è avvenuto subito dopo il pranzo, quando Shaila Gatta ha iniziato a farle un massaggio rilassante. Tuttavia, quello che doveva essere un momento di tranquillità si ètrasformato in un imprevisto. Dopo alcuni movimenti durante il massaggio, Pamela ha improvvisamente esclamato: “Sento che mi sta risalendo il pollo col riso”, probabilmente a causa di una pressione eccessiva sull’addome. Pochi istanti dopo, ha avvertito un mancamento e ha perso l’equilibrio, spaventando i presenti. Subito, gli altri concorrenti si sono mobilitati per aiutarla: l’hanno fatta sedere e le hanno alzato le gambe per favorire la circolazione sanguigna. “Cacciate all’istante”.