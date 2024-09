Nubifragio chiesta l’archiviazione dopo i primi esposti in procura Gli alluvionati | Ci opporremo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo.in, arrivano le prime richieste di archiviazione. “Richieste alle quali ci”, fa sapere subito l’avvocato Benedetto Maria Bonomo, che assiste alcune delle famiglie più colpite daldello scorso 9 settembre a Bergamo, quando l’esondazione del torrente Morla ha arrecato gravi danni e disagi soprattutto tra i residenti e i lavoratori delle via Baioni e Maironi da Ponte. Sulla complessità delle indagini c’erano pochi dubbi sin dall’inizio, e non è difficile ipotizzare il perché. Da controllare, non ci sarebbe solo la pulizia dell’alveo del Morla, ma anche la stratificazione degli interventi urbanistici-edilizi degli ultimi decenni, visto che non è la prima volta nella storia che il torrente esonda. Un orizzonte temporale decisamente ampio a livello investigativo.