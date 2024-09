Milan vs Lecce | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. i rossoneri vogliono sfruttare l’ondata emotiva del derby vinto per cercare il terzo squillo consecutivo contro i salentini che sembrano in difficoltà.vssi giocherà venerdì 27 settembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Meazza.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il successo ottenuto nella stracittadina contro l’Inter ha ridato fiducia ai rossoneri, depressi dagli ultimi risultati che li avevano visti raccogliere 2 punti in tre partite. La squadra di Fonseca punta ora alla terza vittoria consecutiva per portarsi nuovamente a ridosso dell’alta classifica e tornare a lottare per il titolo. I salentini stanno facendo fatica a trovare continuità con cinque punti ottenuti in altrettante partite.