Michael Schumacher tentata estorsione alla famiglia | chiesto rinvio a giudizio per tre uomini

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Procura di Wuppertal (Germania occidentale) haildi treaccusati di aver tentato di estorcere 15 milioni di eurodi. Si tratta, in particolare, di un’ex guardia di sicurezza, di un uomo di 53 anni e del figlio di 30. Il primo ha digitalizzato alcune immagini molto sensibili, che mostrano l’ex campione di Formula 1 prima e dopo l’incidente sugli sci, mentre il secondo le avrebbe acquistate per diverse migliaia di euro, con l’aiuto del figlio. Da qui, poi, la minacciadi pubblicare le immagini nel darkweb se non fosse stata pagata la cifra richiesta. La guardia di sicurezza deve rispondere di complicità in un tentativo di ricatto e di violazione della privacy.