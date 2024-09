Maltempo a Roma | allagamenti e alberi caduti due persone bloccate in auto Le strade chiuse

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – Si contano i danni dell’intensoche ha colpitonelle prime ore di questa mattina, in particolare per quanto riguarda la parte sud della Capitale. Diversesono invase dalle acque: alle 6 del mattino, i caschi bianchi hanno dovuto recuperare duerimasteina causa di un allagamento in via Cristoforo Colombo. Una dei due, una donna di 56 anni, è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio. Numerosi anche i rami e gliper vento e pioggia. Via Cassia è stata chiusa all'altezza di via Cassia Nuova in direzione di Piazza dei Giuochi Delfici, a causa di un albero che ha invaso la carreggiata. Lo stesso è successo in via della Magliana – ora chiusa all’altezza del canile di Muratella fino a via Luigi Dasti – e in via Mezzocamino. In totale, gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati 50.