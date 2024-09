La fiera dedicata alla progettazione e alla costruzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L’innovazione incontra il sistema delle costruzioni nella storicaitaliana di settore. Imprese, professionisti e associazioni insieme per lo sviluppo della filiera delle costruzioni SAIE è l’occasione da non mancare per gli operatori del settore perché agisce da acceleratore di opportunità commerciali e da strumento per incontrarsi in presenza per rafforzare o creare nuove opportunità di mercato e networking. Punto d’aggregazione per professionisti, aziende e istituzioni nazionali e locali in cui si intersecano valorizzazione delle novità di prodotto, dialogo, condivisione di idee di tutta la filiera. SAIE Bologna 2024, dal 9 al 12 ottobre, è lacon oltre 500 aziende e numerosi eventi.