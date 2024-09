Jennifer Lawrence supporta Kamala Harris | C' è in gioco il diritto delle donne all' aborto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) L'attrice Premio Oscar ha esplicitamente dichiarato che sosterrà la candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali americaneha dichiarato che appoggerà ufficialmenteper la presidenza e il motivo è semplice: "L'è letteralmente sulla scheda elettorale", come ha affermato la stessa attrice Premio Oscar alla rivista People. "Voterò perperché penso che sia una candidata straordinaria e so che farà tutto il possibile per proteggere i diritti", ha dichiarato la, esortando gli altri a votare allo stesso modo. "È la cosa più importante: non far entrare alla Casa Bianca qualcuno che intende vietare l'". Lasta attualmente producendo due documentari attraverso la sua società Excellent Cadaver che