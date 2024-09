Il tunnel della Paullese resta chiuso Ancora disagi per i pendolari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Perdurano ideiiltra Mediglia e Pantigliate. La galleria di Vigliano, finita sott’acqua in seguito al forte maltempo del 5 e dell’11 settembre - e perciò interdetta al traffico in entrambe le direzioni di marcia - sarà off limits fino al 2 ottobre. Lo ha comunicato la Città Metropolitana di Milano prolungando i terminigià emanata ordinanza di chiusura del sottopasso che è inagibile da 21 giorni e dove si rendono necessari interventi di manutenzione e messa in sicurezza. A oggi, anche grazie alle idrovoreprotezione civile, dalsono stati eliminati 5.000 metri cubi d’acqua. Attualmente le pompe di sollevamento, che permettono d’intervenire in caso d’innalzamentofalda, si trovano in manutenzione "e si attende un quadro più chiaro sulle tempistiche di ripristino.