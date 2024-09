Il Toppik giusto potrebbe essere un' ottima soluzione al problema dei capelli diradati

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Per quelli che non conoscono il, ovvero le micro fibre di cheratina da applicare tra i, facciamo subito chiarezza. Il diradamento deipuòun vero e proprio motivo di insicurezza, soprattutto quando si inizia a notare che la chioma, un tempo folta e vigorosa, perde progressivamente volume. Certo, in alcuni casi iro tornare a crescere con qualche accortezza, in altri il trapiantosembrare lamigliore. Nel frattempo, però, entra in scena il, un rimedio pratico, immediato e incredibilmente efficace per chi cerca un’alternativa senza l’invasività di un intervento chirurgico. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme.