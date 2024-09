Il dramma degli oltre 100mila sfollati | Scappano tutti si vive nel terrore Mezz’ora dopo l’alert bombardano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Farruggia "Hanno bombardato anche a un paio di chilometri dalla nostra sede, a Beirut. Ci sono jet che colpiscono obiettivi su aree civili, non solo al sud, ma anche nella capitale. Abbiamo la guerra in casa e nessuno sa cosa ci porterà il domani. Siamoterrorizzarti che sul telefonino ti arrivi il messaggino dell’esercito israeliano che avverte: abbandonate l’edificio, entrolo bombardiamo. Siamo sospesi come d’autunno le foglie sugli alberi". Così Maurizio Raineri, responsabile per il Libano di WeWorld, associazione umanitaria italiana che nel Paese dei cedri ha 7 espatriati (sei dei quali italiani) e impiega una cinquantina di locali. Come funzionano gli avvisi sui telefonini? "Vengono mandati ai cellulari che si trovano in una certa zona, dove si prevede di fare un bombardamento. Li hanno ricevuti i nostri che si trovano nella valle della Bekaa.