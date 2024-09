Il Cinema Eden inaugura il murale della rinascita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2024 – Questo invito aldi Arezzo non sarà per vedere un film, né per prendere parte ad uno dei tanti incontri con registi e artisti proposti dalla sala aretina. Non di meno, per l’, sarà uno tra gli appuntamenti più importanti di questi ultimi anni, certamente il più importante del 2024. Uno di quei momenti che tracciano il confine di una storia, il limite tra il prima e il dopo, in questo caso un ponte di linee e colori tra passato e futuro.