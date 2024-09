Il bagnino d’inverno una mazzata La stagione lunga? Un’impresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) "L’ordinanza varata dalla capitaneria, una disposizione a livello nazionale, rischia di essere unaper chi vuole alre laal mare, la cosiddetta destagionalizzazione così non decolla di certo", Gianni Nonnato, presidente del consorzio Lido Nazioni, titolare dello Chalet del mare, commenta con amarezza l’obbligo di avere il servizio di salvataggio. "Il testo stabilisce che senza ilnon puoi aprire – prosegue –. Prima si procedeva mettendo la bandiera rossa, adesso le cose sono cambiate. Tra l’altro le cooperative che garantiscono il servizio di salvataggio, che mettono a disposizione i bagnini stanno per chiudere. Quindi sei obbligato ad assumere personale, a procedere privatamente se vuoi tenere in funzione lo stabilimento".