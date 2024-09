I genitori di Yara Gambirasio denunciano Netflix | Nella serie tv si sentono i nostri pianti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) “Amore, sono la mamma, deve sei?”. Questo è uno dei tanti messaggi che Maura Panarese, la mamma di, lasciò sulla segreteria telefonica del suo telefonino quando la ragazzina di 13 anni sparì, la sera del 26 novebre 2010. Nei giorni seguenti, il telefono della famigliavenne messo sotto controllo, ma non ne uscì nulla, se non idisperati dei. Quegli stessiche sono stati mandati in ondadocudiIl caso, oltre ogni ragionevole dubbio. Ora, come da un’anticipazione stampa, i legali dei, Andrea Pezzotta ed Enrico Pelillo, dicono al settimanale Giallo: “Siamo indignati. Faremo un esposto al garante della Privacy: c'è stata un'incursionevita di questisenza che ci fosse una reale necessità e senza chiedere alcuna autorizzazione».