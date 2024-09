Escort Advisor conclude la campagna in Italia | numeri record per il sesso a pagamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Roma, 25 settembre 2024 – Qualcuno era entusiasta, qualcun altro ha storto il naso. Al di là dei perbenismi, si è conclusa con un evento itinerante a quiz per le strade di Roma, l’iniziativa provocatoria lanciata da, il primo sito di recensioni diin Europa. La, partita settimane fa in altre cinque cittàne, ha voluto sottolineare la crescente diffusione delnel Paese, collegando il numero diattive con la popolazione di ogni città. Le barchette fucsia e il quiz nelle piazzene “Un mare di” è stato lo slogan della, simboleggiato dalle migliaia di barchette fucsia sparse per le vie e le piazze di città come Torino, Brescia, Padova, Rimini e Napoli. Un modo provocatorio per rappresentare visivamente la densità delle professioniste delche operano in