Dinamo Kiev-Lazio Noslin espulso | punito un colpo su Dubinchak

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Con lain vantaggio di 3-0 sulla, Tijaniè statopoco dopo essere entrato in campo. L’attaccante ex Verona aveva preso il posto di Dele Bashiru al 79? e all’82’ ha ricevuto il cartellino rosso diretto dopo un contatto connel tentativo di prendere posizione allarga un po’ troppo il gomito e colpisce il difensore che si lascia cadere. L’arbitro vede tutto ed espelle, che salterà sicuramente il prossimo impegno casalingo contro il Nizza. Ristabilita quindi la parità numerica, dopo che l’arbitro al Var avevaBraharu per un fallo su Zaccagni.unsuSportFace.