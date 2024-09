Davide Maggio e Stefania Orlando litigano | Perché non ti chiedo scusa

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 25 settembre 2024)qualche giorno fa ha etichettato l’affaire frae Beatrice Luzzi “cose da lavandaie” e la conduttrice si è molto offesa. Oggi sono stati entrambi ospiti di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e cosìha colto la palla al balzo per affrontarlo e pretendere delle scuse. “A me e alla Luzzi ci hai dato delle lavandaie, ma potresti anche chiedermi“. Scuse che però non sono arrivate, anzi. “Il mio discorsoera un discorso generico, il fatto che tu ti senta colpita mi fa pensare che tu ti senta lavandaia. Che scuse vuoi se hai rispetto per le lavandaie?“. “Non mi sento una lavandaia, ma tu lo hai detto con un tono un po’ dispregiativo“, ha replicato lei sostenendo il rispetto per tutta la categoria delle lavandaie.