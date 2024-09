Cosa c’era scritto nel biglietto che fece nascere gli U2?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 25 settembre 2024) 25 settembre 1976. Un ragazzo, Larry Mullen Jr., scrive un bigliettino e lo appende nella bacheca della sua scuola di Dublino, la Mount Temple.: “Batterista cerca altri musicisti per formare un gruppo“. Di lì a poco, dopo vari cambi di formazione e di nome, videro la luce gli U2. Tutto nacque dunque dall’intuizione del capo della sezione ritmica, che all’epoca aveva appena 14 anni. Un’intuizione poi seguita da Paul Hewson, che il mondo conoscerà come Bono Vox, dai fratelli Dik e David Evans, il futuro The Edge. E dall’unico inglese della formazione irlandese, Adam Clayton, bassista ricciolone e platinato che a scuola aveva una pessima reputazione. Bono (fonte: Instagram U2)Dice Bono in un’intervista a Rolling Stone del 2005 che, dopo aver letto il, fu spronato dall’amico Reggie Manuel ad andare a casa Mullen.