Cina | offrira’ sussidi di sussistenza a bisognosi per anniversario fondazione RPC

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pechino, 25 set – (Xinhua) – Laha annunciato uno diuna tantum per le persone bisognose, compresi gli orfani, in vista del 75modelladella Repubblica popolare cinese. La distribuzione dei fondi e’ stata approvata dal Consiglio di Stato ed e’ attuata congiuntamente dal ministero degli Affari Civili e dal ministero delle Finanze. I due ministeri hanno sottolineato gli sforzi per potenziare la supervisione finanziaria e garantire che i fondi siano consegnati ai beneficiari prima dell’, il primo ottobre. (Xin) Agenzia Xinhua