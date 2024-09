Cercavo l’Africa vera ho conosciuto l’Italia migliore Il viaggio dell’amb Talò

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo quarant’anni di vita al servizio dello Stato con tanti viaggi lampo, mi piace ancora girare il mondo ma in un modo diverso, approfondendo le conoscenze. Soprattutto, cerco, lontano dai palazzi di governo. L’ho fatto grazie a don Dante Carraro in unestivo che in fondo era iniziato a Natale con un libro ricevuto in dono, “Africa andata e ritorno”, una raccolta di lettere dei volontari del Cuamm, Medici con. Le pagine scritte dai ragazzi dell’associazione diretta da don Dante mi hanno fatto scoprire un’Italiache di fatto già realizza il metodo proposto per il Piano Mattei e si è consolidata la mia volontà di scoprire. Ho contattato don Dante che mi ha proposto di andare con lui in Uganda perché è un Paese ponte, un anello nella catena di sviluppo.