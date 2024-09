Cda Rai i Cinque stelle e Avs parteciperanno al voto il Pd potrebbe astenersi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si procederà al rinnovo del Cda Rai – scaduto ormai da tempo -, senza aspettare la riforma del servizio pubblico, pretesa dall’Europa affinché l’emittente recepisca il Media Freedom Act. Sull’Aventino, minacciato dalle opposizioni, è rimasto solo il Partito democratico, mentre Movimento 5e Alleanza verdi sinistra hanno annunciato la partecipazione aldi domani, 26 settembre. Le Camere dovranno eleggere quattro membri del Consiglio di amministrazione. Poi, la partita si sposterà in commissione di Vigilanza – la presidente è Barbara Floridia – dove serviranno le preferenze di due terzi dei componenti per scegliere il presidente. A Forza Italia, che sembrava in vantaggio nella partita per porre al vertice Simona Agnes, mancherebbero almeno due voti.