Calcio dilettanti Un mercoledì da leoni in Coppa Prima e Seconda ultime sfide

(Di mercoledì 25 settembre 2024)Categoria: per alcune formazioni di Prato e provincia oggi sarà di nuovo tempo di scendere in campo: in programma c’è la terza e ultima giornata diToscana. Partendo dalladi: a Casale, alle 20:30, il CF 2001 riceverà il Prato Nord, con quest’ultima formazione che parte con i favori del pronostico alla luce dei risultati delle giornate precedenti. Agli uomini di mister Rondelli basterà infatti un pareggio per approdare alla fase successiva. Idem dicesi per il CSL Prato Social Club, che sarà di scena sempre alle 20:30 a Calenzano contro l’Albacarraia: sarà sufficiente non perdere per avere la certezza matematica di passare il turno. Ad aprire le danze sarà però la gara di Iolo alle 15:30, valida per ladi: il Montemurlo di coach Ermini vuol continuare a fare strada e dovrà quindi ben figurare contro il San Niccolò.