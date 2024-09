Youth America’s Cup 2024 oggi in tv | programma 24 settembre orari Luna Rossa streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024) Archiviata ieri la fase a gironi, quest’andranno in scena a Barcellona le semifinali dellaCup, prima edizione della Coppa America dei giovani (under 25). Il format prevede lo svolgimento di quattro regate di flotta, che stabiliranno (in base alla classifica generale che prende in considerazione tutti i vari piazzamenti) le due protagoniste del Match Race finale ingiovedì 26. L’Italia sogna in grande anche nella competizione giovanile con, che può contare su un eccezionale tandem di timonieri composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini oltre ai trimmer Federico Colaninno e Rocco Falcone a bordo dell’AC40.