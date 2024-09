We Got G la prima community ufficiale di Mercedes Classe G festeggia tra i marmi di Carrara – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Un’ondata di fascino e storia dell’auto ha invaso pacificamente le cave di marmo dilo scorso sabato, quando oltre 100 proprietari diG si sono riuniti per un evento che ha segnato l’inizio di una nuova era per gli appassionati della Stella. Il raduno ha sancito la nascita del G Owners Tribe (GOT), laitaliana, laal mondo, dedicata a questa icona dell’off-road, capace di affermarsi come uno degli oggetti più desiderati nel mondo dell’automobilismo. L’evento, ribattezzato “WE Got G“, ha reso omaggio non solo allaG, ma anche allo spirito di avventura che incarna. Da 45 anni, questa vettura è sinonimo di lusso audace, in grado di fondere con eleganza il mondo del fuoristrada con il lifestyle più esclusivo.