Udienza per l’archiviazione Mistero Golinucci ultimo atto Ma mamma Marisa spera ancora

(Di martedì 24 settembre 2024) Nessun rinvio. È stata fissata per giovedì l’di opposizione alnel procedimento di Cristina, la ragazza 21enne scomparsa a Cesena 32 anni fa. L’avvocata Barbara Iannuccelli, che assiste la madreDegli Angeli, aveva chiesto un rinvio dell’per approfondire le indagini. La legale ha anche raccolto 41mila firme da presentare assieme alla richiesta di opposizione.Degli Angeli, madre di Cristina, attenderà giovedì che la giustizia segua il suo corso. Di traiettorie inconcludenti la giustizia, in questi 32 anni, ne ha percorse almeno dieci. Tante le richieste di archiviazione in un procedimento in cui magistrati e inquirenti non hanno trovato né capo né coda. A ingarbugliare la matassa giudiziaria ci ha pensato il tempo, che ha lasciato tanti vuoti nel suo percorso, come il venire meno di personalità strategiche per l’inchiesta.