Torna a Castel Romano Outlet La strada del vino un percorso tra le eccellenze del Lazio

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Con le prime giornate d’autunno,l’eccellenza aDesigner, con l’atteso appuntamento con Ladel, il wine&food festival giunto alla sua quarta edizione: sono stati oltre quattromila i calici distribuiti nei tre appuntamenti precedenti. Dal 27 al 29 settembre e dal 4 al 6 ottobre dalle 17.00 alle 20.00, Il Centro McArthurGlen della Capitale accoglie il suo pubblico in piazza del Foro(più nota come piazza del Dinosauro) per un itinerario di degustazioni gratuite, in collaborazione con 30 etichette prestigiose di Ladeldi Latina, punto di riferimento delle migliori cantine delmeridionale, e con Vini d’Abbazia, manifestazione che mette in rete i produttori che valorizzano e tutelano vigneti di origine monastica.