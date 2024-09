Tiro con l’arco l’Italia vince il medagliere dei Mondiali Campagna | 8 ori e 17 podi Di Francesco grande protagonista

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 24 settembre 2024)ha vinto nuovamente ildei Campionatidicondi, confermandosi la nazionale più forte del Pianeta in questa specialità (non olimpica, ma presente nel programma dei World Games) come dimostrano gli ottimi risultati conseguiti nella rassegna iridata di Lac La Biche, in Canada. 8 ori, 5 argenti e 4 bronzi il bottino della spedizione tricolore, che ha preceduto nel medal table della manifestazione gli Stati Uniti (5-5-6) e la Svezia (2 ori e 1 argento) totalizzando anche il maggior numero dicomplessivi (17, uno in più rispetto agli USA) tra tutte le divisioni e classi d’età impegnate ai2024 del settore