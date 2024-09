Stalker condannato Perseguitava una commerciante a casa e al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Uno stillicidio andato avanti per mesi e mesi, una vera e propria persecuzione che aveva portato la vittima all’esasperazione. Non ne poteva davvero più di vedere quell’uomo, ogni giorno, sotto la sua abitazione o nei pressi dell’attività commerciale presso la quale lavorava. Non ce la faceva più a sopportare ancora quell’individuo che la seguiva, a distanza, in auto nei suoi tragitti daale nei suoi spostamenti. Si sentiva in difficoltà nel vederlo entrare nel negozio e restare qualche minuto con scuse futili, per poi uscirne stazionando per ore nei pressi ma ben in vista, senza fare nulla. Era ormai terrorizzata dalle continue telefonate di quella persona, che arrivavano in negozio e sul suo cellulare, certa di non avergli dato il suo numero.