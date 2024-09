Sampdoria Sottil avvisa il Genoa | nel derby in campo la squadra migliore | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Unè sempre un. Lasi prepara per la gara di Coppa Italia contro ile il tecnico Andreasi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “Ilnon è una gara come tutte le altre ma è la partita”, dichiara l’allenatore. “Ho massimo rispetto per ladi Gilardino che ha qualità, fisicità e corsa con un tasso tecnico importante ma anche noi siamo attrezzati bene. Chemi aspetto? Una sfida a viso aperto. È una stracittadina in cui abbiamo l’obbligo di farci trovare all’altezza per regalare a noi e ai nostri tifosi il passaggio del turno” aggiunge l’allenatore che non farà turnover: “scenderà inlache ho disposizione, a parte i lungodegenti posso contare su tutti i ragazzi.