Salerno Barbuti Festival | ultimi due appuntamenti con Ridicola e La novella secondo Faber

(Di martedì 24 settembre 2024) Nell’ambito della XXXIX edizione della rassegna teatro “”, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto, nel centro storico di, doppio appuntamento per la “Notte dei”, rassegna a cura di Brunella Caputo., monologo ispirato a Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij Venerdì 27 settembre 2024, alle ore 21.00, A.M.A. Factory andrà in scena con “” di e con Annamaria Troisi (ingresso 10 euro).è un monologo liberamente ispirato a Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevskij. È la storia di una prostituta, la storia di una donna e del suo dolore, un dolore silenzioso e sapientemente nascosto agli occhi di un mondo che vede e che finge di non vedere.