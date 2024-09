Rodri il ginocchio fa crack | stagione finita per il centrocampista del City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Manchester, 24 settembre 2024 –. La scorsaera terminata con la vittoria dell’europeo con la sua Spagna, nella qualeha dimostrato di essere un punto di riferimento sotto tutti i punti di vista: tecnico, tattico e caratteriale. Non è un caso, infatti, che il mister della nazionale spagnola De La Fuente abbia sempre contato suldel Manchester, schierandolo titolare in 6 delle 7 partite della Spagna durante l’Europeo in Germania (l’unica assenza, contro l’Albania, è stata dettata dalla squalifica). 86' contro la Croazia, 90' contro l’Italia, 90' contro la Georgia agli ottavi di finale, 120' ai quarti contro la Germania, nuovamente 90 contro la Francia in semifinale e 45 in finale contro l’Inghilterra, con De La Fuente che è stato costretto a sostituire ilal termine del primo tempo a seguito dell’infortunio ai flessori.