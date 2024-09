Riapre l’asilo Piattelli Conclusi i primi lavori Ma la palestra De Amicis per ora resta interdetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Montecatini, 24 settembre 2024 – Oltre un milione di euro dispeso nell’ultimo anno dalle amministrazioni comunali che si sono avvicendate per migliorare le scuole di Montecatini. Si tratta di progetti già partiti a inizio 2023 che si avviano allaone. In particolare, uno di questi riguarda l’adeguamento sismico delnido comunalecon i fondi del Pnrr. La prima tranche deiè praticamente conclusa enido riaprirà i battenti il primo ottobre. Non sarà la stessa cosa per ladella scuola De(anch’essa da realizzare coi fondi Pnrr) che, per il momento, non può essere utilizzata.