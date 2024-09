Referendum cittadinanza raggiunto il quorum | raccolte più di 500mila firme

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) L’obiettivo è: la raccoltaper ilsullahala fatidica quota dellesottoscrizioni. Nel pomeriggio è stata raggiunta e superata la soglia necessaria per andare alin primavera. La raccoltaonline per la richiesta diche mira a modificare la normativa per ottenere laitaliana da parte di un cittadino straniero residente nel territorio della Repubblica, aperta il 6 settembre, haquindi ilrichiesto., raggiunte lefirma In base ai dati pubblicati dalla piattaforma del ministero della Giustizia – che ha subito diversi rallentamenti e malfunzionamenti negli ultimi giorni – ledigitalifinora sono infatti più di 510.000.