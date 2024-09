Processo Keu una condanna e dieci a giudizio Il gup di Firenze fa cadere l’aggravante mafiosa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) C’è stato un primonell’ambito dell’inchiesta sullo smaltimento illecito del Keu, il residuo di produzione derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli, prodotte dalla combustione dei fanghi delle concerie del distretto di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. La Direzione distrettuale antimafia diaveva chiesto ilper 24 persone, tra imprenditori, politici locali e dirigenti pubblici. Caduta– Il giudice per l’udienza preliminare diFabio Gugliotta hato in abbreviato a 5 anni e 8 mesi e 4.600 euro di multa e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni l’imprenditore Graziano Cantini, titolare della Cantini Marino srl di Vicchio del Mugello () con l’accusa di associazione per delinquere, illecita concorrenza con minacce ed estorsione.