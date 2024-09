Parigi Dior fa sfilare la forza delle nuove amazzoni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024), 24 settembre 2024 – Sofia Anna Ginevra Gianni, l’artista SAGG, nata a Napoli 31 anni fa ma ormai molto londinese e internazionale, interpreta il suo personaggio di donna di oggi con una performance sulla passerella di, aad aprire le sfilate dell’estate 2025 che concluderanno il 1 ottobre questo lungo viaggio nello stile partito da New York, arrivato a Londra e a Milano e ora in riva alla Senna. È bella SAGG chiamata da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo per le collezioni femminili di pap e alta moda della maison, ad impersonare ladonne e la femminilità contemporanea.