Ospedale San Pio Cataudo FI | Il personale opera in condizioni difficili pronto soccorso in emergenza cronica

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Come medico e cittadino di questa provincia, nelle scorse settimane, per vicissitudini familiari, ho avuto modo di verificare la qualità dell’assistenza medica presso l’San Pio. Desidero ringraziare in modo particolare il Prof. Marino Scherillo, Direttore della UOC di Cardiologia e Direttore del Dipartimento Cardio Toracico Vascolare, e il Dott. Luciano Pino, Direttore dell’UOC Ginecologia ed Ostetricia, per la straordinaria competenza e umanità dimostrate. Il loroto rappresenta un esempio di eccellenza medica che merita di essere riconosciuto e apprezzato”. Così in una nota Claudio, vice segretario di Forza Italia. “Voglio inoltre sottolineare il grande valore e la qualità dei reparti di Cardiologia e di Ginecologia e Ostetricia, che – scrive – si distinguono per l’elevato livello di assistenza e l’attenzione rivolta ai pazienti.