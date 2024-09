Oscar 2025 | ‘Vermiglio’ è il film che rappresenterà l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Il cinema italiano si tinge di vermiglio per la corsa agli. Il"Vermiglio" di Maura Delpero, fresco vincitore del Gran premio della Giuria a Venezia 81, è stato scelto per rappresentare il Bel Paese nella categoria Migliorinternazionale. Un'epopea familiare tra le montagne Ambientato nel 1944 nell'omonimo paesino trentino, "Vermiglio" racconta la storia della famiglia Graziadei, sospesa tra antico e moderno, guerra e pace. La regista Maura Delpero, alla sua opera seconda, mescola sapientemente attori non professionisti a volti noti come Tommaso Ragno, Carlotta Gamba e Sara Serraiocco. Il fascino del dialetto e delle radici Con una durata di due ore e girato principalmente in dialetto trentino, ilsegue il ciclo delle stagioni di Vermiglio all'alba della fine della Seconda guerra mondiale.