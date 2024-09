Oscar 2025 | il candidato italiano sarà Vermiglio

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 24 settembre 2024) L’annuncio delle nominations per gliè ancora lontano, ma intanto l’Italia ha scelto il film che concorrerà per la categoria Miglior Film Straniero. La riunione odierna del Comitato di Selezione, costituito presso l’ANICA su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha sceltodi Maura Delpero comeufficiale per l’Italia da inviare per l’appunto all’Academy. Il prossimo passola pubblicazione della shortlist ufficiale, il 17 dicembre, che anticiperà poi la cinquina finale delle nominations agliil 17 gennaio.