Omicidio del narghilè | perito in aula Slitta la sentenza | sarà a novembre

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Ieri è stato il giorno del consulente tecnico della difesa nel processo per l’del: seduto al banco degli imputati c’era Pavel Martinez Mesa. La Pm Francesca Eva gli contesta l’volontario: secondo l’accusa avrebbe lanciato al connazionale Joel Ramirez Seipo unper ucciderlo durante una rissa alla discoteca di Poggilupi. Per provare a smontare il capo di imputazione - e convincere il Gip Giulia Soldini che non si sia trattato di un gesto volontario - i legali di Martinez hanno affidato a untecnico una perizia balistica sulla traiettoria compiuta dall’arma bianca.