Non solo il Napoli di Conte | parla Walter Sabatini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 24 settembre 2024) A RadioCentrale è intervenuto, direttore sportivo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Un Calcio alla Radio- 3° Tempo’. “Ilconha avuto un’impennata dal punto di vista nervoso straordinaria oltre che tecnico tattica. Ilè forte, con la classifica che si accorcia penso che si possa riproporre per il massimo obiettivo, anche se so che nella loro testa c’è la Champions prima di tutto. Ma il calcio non è facilmente prevedibile, se continua a giocare così può ottenere risultati.sarà stato uno stimolo forte per il mercato, ma aper fortuna si fa quello che dice De Laurentiis, perché ha conquistato grandi risultati in vent’anni”. Due scozzesi a“Gilmour e McTominay? McTominay senz’altro può fare la differenza, è molto propositivo e fisico, fa molto bene con la palla e in percussione.