Napoli-Palermo l’idea tattica di Conte per esaltare Raspadori

(Di martedì 24 settembre 2024)di Antonioper la sfida di Coppa Italia contro il: Giacomopotrebbe tornare in una ‘vecchia’ posizione. Ilsi prepara alla sfida di Coppa Italia contro il, unico impegno alternativo per gli azzurri oltre al campionato. L’assenza di coppe europee mette gli azzurri nelle condizioni di potersi dedicare in maniera totalmente alla Serie A, ma resta anche quello della Coppa Italia un impegno di onorare e di fatto un vero e proprio obiettivo stagionale. Contro i rosanero una sfida ricca di insidie alla quale Antoniovuole approcciarsi con cautela ma anche con la consapevolezza di poter provare delle soluzioni interessanti da riproporre anche in campionato. L’allenatore degli azzurri ha già in mente delle mosse interessanti che potrebbero anche sorprendere la compagine siciliana.