Meloni-Musk | il premio le lodi e la citazione di Michael Jackson Ma l’asse irrita la Casa Bianca

(Di martedì 24 settembre 2024) Roma, 24 settembre 2024 – Il, i complimenti e una stima reciproca per nulla celata tra Giorgiaed Elona New York. Un asse inusuale che pare abbia generato anche una certazione alla. La premier italiana ha ricevuto nella notte italiana dal tycoon trumpiano il "Global Citizen Award 2024" dell'Atlantic Council "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo di governo in Italia, il suo forte sostegno all'Unione Europea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024". Ma oltre al riconoscimento,ha colto l’occasione per sperticarsi in: "È un onore essere qui per consegnare questoad una persona che è addirittura più bella dentro che fuori. Ha fatto un lavoro incredibile come premier, con una crescita e un'occupazione record.