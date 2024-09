Meloni la posizione italiana sull' Ucraina non cambia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Penso che, al di là del tentativo di dimostrare cose che non sono dimostrabili, lanone non stiando, come dimostra anche l'incontro avuto oggi con Zelensky": così Giorgiaalla stampaa margine dell'assemblea Onu. "Penso - ha detto - che non sia neanche utile, per la nazione che ha il pregio riconosciuto da tutti nel mondo della chiarezza e della determinazione nel sostenere Kiev, cercare di raccontare un'altra storia. Non lo dico per il governo, ma per l'Italia che in questa vicenda è considerata una nazione seria, affidabile, che nonin base al vento".