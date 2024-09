Kate Middleton il primo look dopo la chemio vale almeno 3 730 euro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024) La prima foto dila fine dellaterapia preventiva ha fatto il giro del mondo. E ilche ha scelto per il suo ritorno alla vita pubblica è diventato la nuova tendenza dell’autunno, soprattutto grazie alla giacca in tartan del brand italiano Blazé Milano., ilufficialelaterapiaha comunicato con un video toccante la fine delle cure contro il cancro e il suo rientro graduale al lavoro. Così, la settimana scorsa ha partecipato alla prima riunione di lavoro ufficiale a Windsor, comunicata dalla Court Circular. Era dal 6 dicembre 2023 che il nome della Principessa del Galles non compariva nell’agenda ufficiale di Corte. A sorpresa domenica 22 settembreha presenziato alla messa domenicale a Balmoral, insieme a William, a Carlo, Camilla e gli altri membri senior della Famiglia Reale.